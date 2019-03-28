Директор Псковской филармонии: Не думаю, что стоит выводить на улицу фестиваль классической музыки
«Не думаю, что стоит выводить на улицу фестиваль классической музыки», - заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова 28 марта в эфире ПАИ-live.
Она напомнила, что несколько лет назад фестиваль решено было переформатировать настолько, что в итоге ни программа, ни время проведения не совпадали с сутью классического фестиваля.
«В прошлом году мы сделали шаг в эту сторону, а уже в этом - сделали классический фестиваль таким, каким он должен быть. Чтобы он состоялся, его необязательно выводить на улицу, нужно просто делать классные концерты, на которые придёт максимальное количество людей», - отметила Елизавета Барышникова.