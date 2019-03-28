Классика жанра: ПАИ-live с Елизаветой Барышниковой и Николаем Хондзинским
Сегодня, 28 марта, гостями прямого эфира проекта ПАИ-live стали директор псковской областной филармонии Елизавета Барышникова и главный дирижер псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский. В прямом эфире гости редакции подвели итоги 45-го фестиваля русской музыки, подсчитали, сколько человек посетили концерты фестиваля, рассказали о том, насколько тяжело привезти в Псков «Мариинку», сравнили «райдер» классических музыкантов с требованиями Валерия Леонтьева и объяснили, почему выступления оркестра на одной сцене с мастером песочной анимации - это совсем не развлечение для детей.
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