Райдер Валерия Леонтьева обширнее, чем у Мариинского театра, заявила директор псковской филармонии

11:33, 28 марта 2019, ПАИ

Райдер певца Валерия Леонтьева обширнее, чем райдер Мариинского театра, заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 28 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, Валерий Леонтьев выступит сегодня в БКЗ филармонии. Концерт оркестра Мариинского театра 27 марта закрыл 45-ый Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Пскове.

Елизавета Барышникова добавила, что у участников фестиваля не было каких-то особенных требований, как это обычно бывает в райдерах исполнителей популярной музыки. К примеру, райдером Валерия Леонтьева занимаются его организаторы, и у него гораздо большие требования, уточнила директор филармонии.