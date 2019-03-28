Директор псковского завода «Титан-Полимер»: Мы открыты к общению, нам нечего скрывать

12:16, 28 марта 2019, ПАИ

«Мы открыты к общению, нам нечего скрывать», - заявил директор компании «Титан-Полимер» Герман Петрушко, выступая перед депутатами на 31-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 марта.

«Мы готовы к общению с бизнесом, депутатами, общественностью, со всеми структурами», - подчеркнул Герман Петрушко. Он напомнил, что председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский предлагал выехать 15-20 псковичам на производство в Омск, чтобы посмотреть, как всё работает. «Они увидят все, чем мы обладаем, что у нас есть, каких успехов достигли, как мы трансформировали бывший завод, который сегодня поставляет продукцию более чем в 40 стран мира. Нас знают на всех континентах», - отметил директор компании «Титан-Полимер». Он добавил, что ГК «Титан» известна тем, что на производствах установлены очень высокие нормы безопасности.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.