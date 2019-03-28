Герман Петрушко рассказал, почему было решено построить завод «Титан-Полимер» в Псковской области

12:26, 28 марта 2019, ПАИ

«Мы были приятно удивлены готовностью вашего региона к сотрудничеству, она была очень высокая. Нас привлекло хорошее отношение к нам, да оно и сейчас хорошее, я не лукавлю абсолютно», - заявил директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко, отвечая на вопросы депутатов Псковского областного Собрания на 31-й сессии, сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Германа Петрушко, для строительства завода рассматривались многие регионы и приглашения поступали, в частности, из Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана. Он отметил, что важную роль в выборе региона для размещения завода сыграли логистические факторы. Герман Петрушко рассказал, что практически 50% продукции предприятия планируется поставлять за рубеж и Псковская область «очень хорошо вписывается в эту программу по экспорту». Кроме того, «Моглино» находится на расстоянии всего 300 километров от портов в Ленинградской области. «С этой точки зрения Псков выглядит очень даже привлекательно», - сказал Герман Петрушко.

У представитея компании поинтересовались, насколько важен для завода льготный налоговый режим, который предоставляет особоая экономическая зона «Моглино». «Освобождение от налогов играет роль только в окупаемости проекта, не более того», - отметил Герман Петрушко и подчеркнул, что период окупаемости завода составит около 8-9 лет.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.