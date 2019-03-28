В Псковском заксобрании хотят создать комиссию для контроля за строительством завода «Титан-Полимер»

12:20, 28 марта 2019, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков (ЛДПР) предложил на базе регионального парламента создать комиссию для контроля за строительством псковского завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 31-й сессии областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 марта, парламентарий напомнил, что данный вопрос вызвал большой общественный резонанс, и выразил желание «окончательно в нем разобраться».

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.