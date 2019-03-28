Герман Петрушко: Псковская молодежь будет локомотивом развития завода «Титан-Полимер»

12:31, 28 марта 2019, ПАИ

«Молодежь будет локомотивом, она будет развивать и расширять производство псковского завода «Титан-Полимер», - заявил директор компании Герман Петрушко на 31-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации. Вопрос о том, сколько рабочих мест на заводе будет отдано молодежи, задала депутат Лидия Драгунова («Единая Россия»). Она констатировала, что в регионе есть большая проблема оттока молодежи.

Герман Петрушко сообщил, что приглашенными из других регионов специалистами на предприятии будут только главные технолог, механик, энергетик, сотрудники лаборатори и «научная группа». По его словам, это связано только со спецификой современного оборудования. Все остальные рабочие места будут отданы жителям региона. Директор завода пояснил, что людей будут обучать в процессе монтажа оборудования, есть специальная программа обучения.

ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.