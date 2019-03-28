0
12:27
Михаил Ведерников и Михаил Ковальчук возложили цветы к бюсту Кикоина и посетили кафе, названное в честь академика (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:11
Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет
11:58
Псковичи могут принять участие в онлайн-семинаре по бухгалтерской и налоговой отчетности
11:09
Волонтёрский лагерь будет работать в порховском Волышово в июле
10:14
Участники XXXIII Кикоинских чтений посетили псковское кафе, названное в честь академика
10:00
Михаил Ведерников и Михаил Ковальчук возложили цветы к бюсту академика Кикоина
09:54
Елизавета Барышникова: «Лидер года» - это постоянная мозговая активность
Еще новости
Общество

Двухуровневая система очистки стоков запланирована на заводе «Титан-Полимер»

Двухуровневая система очистки промышленных стоков будет применяться на заводе «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино». Об этом сообщил директор предприятия Герман Петрушко в рамках парламентского часа на 31-й сессии Псковского областного Собрания, сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Герман Петрушко отметил, что производство БОПЭТ-плёнок является одним из наиболее экологически чистых. Он подчеркнул, что на заводе не будет вредных выбросов, а также будет предусмотрена очистка сточных вод на промышленных сооружениях. «Будет двухуровневая очистка, в том числе биоочистка с полным контролем воды, - рассказал он. - Если у кого-то будут сомнения, то вода будет возвращена обратно в цикл, и только после достижения положенных нормативов она будет сбрасываться в городской коллектор».

Директор предприятия также сообщил депутатам, что открытие завода даст региону более 500 высококвалифицированных рабочих мест и «белую» зарплату. «По нашему опыту создание подобного комплекса обеспечит работу еще более 2 тысяч человек на смежных производствах», - сообщил он.

По словам Германа Петрушко, работникам предприятия будет предоставляться спецодежда, питание, доставка на работу и обратно, медицинские профессиональные осмотры. Он также добавил, что привлекаться будут представители многих специальностей, и они все есть в Псковской области. «Мы не предполагаем завоз большого количества людей в регион», - уточнил директор предприятия.

Он подчеркнул, что на производстве будет внедрена интегрированная система менеджмента в области охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности.

Герман Петрушко также рассказал об этапах реализации проекта. По его словам, старт проекта намечен на 2019-2020 годы. Всего планируется создание двух производств: ПЭТФ-плёнок, которое относится к IV классу и имеет санитарно-защитную зону не менее 100 метров, и БОПЭТ-гранул - II класс опасности с санитарно-защитной зоной не менее 500 метров.

По словам Германа Петрушко, также планируется создание в 2023-2024 годах научно-технического центра. «Активное участие в его создании будет принимать ПсковГУ. Научный центр будет заниматься анализом и разработкой новых продуктов», - уточнил он.

Герман Петрушко также сообщил, что продукция завода может использоваться практически во всех сферах народного хозяйства: в промышленности, в упаковке продукции, изоляции кабеля и в других.

Директор предприятия подчеркнул, что проект строительства завода будет проходить обязательную экологическую экспертизу. При этом он добавил, что завод будет располагаться относительно далеко от жилых кварталов, по сравнению с аналогичными предприятиями в Европе. Так, по его словам, в Польше расстояние от полимерного производства до ближайшего дома 200 метров, в Германии — 200 метров,  больше всего в Италии — 420 метров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Строительство завода «Титан-Полимер»
Герман Петрушко: Иностранных работников на заводе «Титан-Полимер» не будет Герман Петрушко: Псковская молодежь будет локомотивом развития завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко рассказал, почему было решено построить завод «Титан-Полимер» в Псковской области В Псковском заксобрании хотят создать комиссию для контроля за строительством завода «Титан-Полимер» Директор псковского завода «Титан-Полимер»: Мы открыты к общению, нам нечего скрывать К ноябрю 2019 года будут готовы проект завода «Титан-Полимер» и его экспертиза Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет Нинель Салагаева: завод «Титан-Полимер» пройдёт федеральную экспертизу Нинель Салагаева презентовала депутатам облсобрания мощности завода «Титан-Полимер» Общественный совет для контроля за строительством завода «Титан-Полимер» решили создать депутаты гордумы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников и Михаил Ковальчук возложили цветы к бюсту Кикоина и посетили кафе, названное в честь академика (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 марта 2019
Михаил Ведерников и Михаил Ковальчук возложили цветы к бюсту Кикоина и посетили кафе, названное в честь академика (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет
28 марта 2019
Герман Петрушко о заводе «Титан-Полимер»: Отходов у производства нет
Псковичи могут принять участие в онлайн-семинаре по бухгалтерской и налоговой отчетности
28 марта 2019
Псковичи могут принять участие в онлайн-семинаре по бухгалтерской и налоговой отчетности
Волонтёрский лагерь будет работать в порховском Волышово в июле
28 марта 2019
Волонтёрский лагерь будет работать в порховском Волышово в июле
Участники XXXIII Кикоинских чтений посетили псковское кафе, названное в честь академика
28 марта 2019
Участники XXXIII Кикоинских чтений посетили псковское кафе, названное в честь академика
Михаил Ведерников и Михаил Ковальчук возложили цветы к бюсту академика Кикоина
28 марта 2019
Михаил Ведерников и Михаил Ковальчук возложили цветы к бюсту академика Кикоина
Елизавета Барышникова: «Лидер года» - это постоянная мозговая активность
28 марта 2019
Елизавета Барышникова: «Лидер года» - это постоянная мозговая активность
Борис Елкин: На направлении Псков-Невель сохраняется стабильное автобусное сообщение
27 марта 2019
Борис Елкин: На направлении Псков-Невель сохраняется стабильное автобусное сообщение

Идет загрузка...