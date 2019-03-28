Двухуровневая система очистки стоков запланирована на заводе «Титан-Полимер»

12:42, 28 марта 2019, ПАИ

Двухуровневая система очистки промышленных стоков будет применяться на заводе «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино». Об этом сообщил директор предприятия Герман Петрушко в рамках парламентского часа на 31-й сессии Псковского областного Собрания, сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Герман Петрушко отметил, что производство БОПЭТ-плёнок является одним из наиболее экологически чистых. Он подчеркнул, что на заводе не будет вредных выбросов, а также будет предусмотрена очистка сточных вод на промышленных сооружениях. «Будет двухуровневая очистка, в том числе биоочистка с полным контролем воды, - рассказал он. - Если у кого-то будут сомнения, то вода будет возвращена обратно в цикл, и только после достижения положенных нормативов она будет сбрасываться в городской коллектор».

Директор предприятия также сообщил депутатам, что открытие завода даст региону более 500 высококвалифицированных рабочих мест и «белую» зарплату. «По нашему опыту создание подобного комплекса обеспечит работу еще более 2 тысяч человек на смежных производствах», - сообщил он.

По словам Германа Петрушко, работникам предприятия будет предоставляться спецодежда, питание, доставка на работу и обратно, медицинские профессиональные осмотры. Он также добавил, что привлекаться будут представители многих специальностей, и они все есть в Псковской области. «Мы не предполагаем завоз большого количества людей в регион», - уточнил директор предприятия.

Он подчеркнул, что на производстве будет внедрена интегрированная система менеджмента в области охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности.

Герман Петрушко также рассказал об этапах реализации проекта. По его словам, старт проекта намечен на 2019-2020 годы. Всего планируется создание двух производств: ПЭТФ-плёнок, которое относится к IV классу и имеет санитарно-защитную зону не менее 100 метров, и БОПЭТ-гранул - II класс опасности с санитарно-защитной зоной не менее 500 метров.

По словам Германа Петрушко, также планируется создание в 2023-2024 годах научно-технического центра. «Активное участие в его создании будет принимать ПсковГУ. Научный центр будет заниматься анализом и разработкой новых продуктов», - уточнил он.

Герман Петрушко также сообщил, что продукция завода может использоваться практически во всех сферах народного хозяйства: в промышленности, в упаковке продукции, изоляции кабеля и в других.

Директор предприятия подчеркнул, что проект строительства завода будет проходить обязательную экологическую экспертизу. При этом он добавил, что завод будет располагаться относительно далеко от жилых кварталов, по сравнению с аналогичными предприятиями в Европе. Так, по его словам, в Польше расстояние от полимерного производства до ближайшего дома 200 метров, в Германии — 200 метров, больше всего в Италии — 420 метров.