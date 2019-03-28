Александр Котов призвал не вставлять палки в колёса инвесторам

13:02, 28 марта 2019, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов призвал коллег «не вставлять палки в колёса инвесторам». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 31-й сессии регионального заксобрания, на которой депутаты в рамках «парламентского часа» обсудили тему строительства завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино».

«Пока проекта завода нет, мы не знаем, какое будет оборудование и требования к нему, какие выбросы. Пока нет ничего, выраженного в цифрах, но зато уже есть митинги и возгласы о срочных общественных слушаниях! А что сейчас слушать на общественных слушаниях? Только теорию производства гранул и плёнки. Вот когда будет проект, и он пройдёт слушания и соответствующие экспертизы, после этого мы сможем четко и квалифицированно, основываясь на цифрах и фактах, а не на собственных ощущениях, высказать свою позицию», - заявил Александр Котов.

Он подчеркнул, что «люди пока не понимают, что за завод будет, и никто им не объясняет», поскольку у организаторов митингов «интерес другой», хотя «они вроде как делают вид, что защищают позиции людей».

«Если мы будем действовать не разобравшись, то экономику мы не разовьём, - подчеркнул спикер. - Нужно стремиться поддерживать производства, а не вставлять палки в колеса инвесторам».

«Вот мы сейчас выгоним «Титан-Полимер», они уйдут в другой регион, а информация о том, как мы относимся к инвесторам разнесётся по всей стране и по всему миру. Какой после этого у нас будет инвестиционный климат? Инвесторы будут шарахаться от нас, как черт от ладана, и мы надолго окажемся в черном списке. Давайте быть конструктивными и доводить до людей информацию, как будет осуществляться проект, чтобы не было домыслов и мифов о «нефтехимическом производстве», - резюмировал спикер Собрания.