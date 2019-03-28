Герман Петрушко: Иностранных работников на заводе «Титан-Полимер» не будет

12:44, 28 марта 2019, ПАИ

«Привоз иностранных специалистов не планируется, да это и не нужно», – рассказал директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко, отвечая на вопрос парламентариев о рабочих местах на заводе. Об этом с 31-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, планируется работа по обучению персонала из местных жителей. Участие в этой работе примет Псковский государственный университет. Герман Петрушко подчеркнул, что упор будет сделан на рабочую силу Псковской области.

Также он пояснил, что сброс воды на предприятии будет осуществляется в размере порядка 150 кубических метров в сутки. «Это меньше, чем в пятиэтажном доме», – сказал он. Герман Петрушко рассказал, что будут построены очистные сооружения промышленного назначения, где будет применяться биоочистка. «Контроль за водой будет на каждом участке и постоянный», – заверил он.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева пояснила собравшимся, что имеется проект по перекладке канализационного коллектора, обслуживающего особоую экономическую зону «Моглино», который прошёл экспертизу. Она сообщила, что в 2020 году начнется перекладка коллектора, чтобы увеличить его мощность.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.