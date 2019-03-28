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Общество

Алексей Севастьянов о строительстве завода «Титан-Полимер»: Человека в дом не пустили, а из соседнего села на него уже собака налаяла

«Еще человека в дом не пустили, он на пороге стоит, а из соседнего села на него уже собака налаяла», – прокомментировал ситуацию со строительством псковского завода «Титан-Полимер» депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Об этом с 31-й сессии, которая проходит сегодня, 28 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Севастьянов

«Ребята, давайте разговаривать со специалистами, а не бегать к народу, которому нам сказать пока нечего. Давайте сами станем грамотнее», – добавил Алексей Севастьянов.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

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