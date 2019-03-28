Александр Котов о «Титан-Полимере»: Прямой экологической опасности при соблюдении законодательства он не представляет

14:38, 28 марта 2019, ПАИ

Псковское областное Собрание рекомендовало администрации региона публиковать информацию, связанную с реализацией проекта завода «Титан-Полимер» на каждой его стадии. Об этом заявил спикер регионального парламента Александр Котов по итогам обсуждения вопроса строительства завода на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» в рамках парламентского часа на 31-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Александра Котова, прежде всего, населению должны быть доступны результаты экологической экспертизы, которую проведут компетентные органы. «В этом случае люди будут понимать, что есть контроль со стороны органов исполнительной власти, со стороны Псковского областного Собрания. Будут уверены в том, что не будет допущено никаких нарушений действующего законодательства, норм экологического законодательства. И производство «Титан-Полимер» после сдачи в эксплуатацию будет безопасным для граждан, которые проживают в Псковской области. Это наша общая задача» - подчеркнул спикер Собрания.

Он отметил, что сегодня депутаты получили информацию о том, что это за производство, - и пленки, и гранул, - каким образом оно может влиять на экологию, какие на сегодняшний день существуют действующие производства аналогичной продукции. По словам Александра Котова, парламентарии пришли к выводу, что прямой экологической опасности такое производство не представляет в том случае, если оно будет организовано в соответствии с существующими требованиями федерального и областного законодательства, экологическими требованиями.

Он обратил внимание, что в настоящее время проекта производства «Титан-Полимер» нет, и с его появлением нужно вернуться к этому вопросу в обязательном порядке. В проекте будут указаны параметры производства, технологическое оборудование, которое будет применяться, требования безопасности к нему. После этого, добавил Александр Котов, нужно будет провести публичные слушания, а на сессии ПОС - заслушать инвестора и органы исполнительной власти области. «И, тем самым, в рамках своих контрольных полномочий нам удастся решить вопрос, чтобы это производство было безопасным для людей», - заключил Александр Котов.

Отметим, в постановлении, принятом депутатами по итогам парламентского часа, администрации области рекомендовано придать публичности решение экспертного совета «Моглино» об одобрении бизнес-плана завода «Титан-Полимер» и рекомендации к заключению соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ ППТ «Моглино». Также должно быть опубликовано соглашение о взаимодействии в области охраны окружающей среды (экологическом партнерстве) с обществом с ограниченной ответственностью «Псковский завод «Титан-Полимер», заключенное 14 февраля. Кроме того, рекомендовано официально публиковать информацию об этапах исполнения соглашения, в том числе о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и об их результатах.