Фотовыставка «На грани» открылась в Псковском колледже искусств

20:17, 29 марта 2019, ПАИ

Фотовыставка «На грани» студентки IV курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Алёны Мартыновой открылась в выставочном зале отделения культуры и искусств (улица Набат, 5) 27 марта, сообщили Псковскому агентству информации в колледже искусств.

Выставка «На грани» - дипломный проект выпускницы специализации «Фото - и видеотворчество». Руководитель — Татьяна Нордэн.

На выставке представлены 22 авторские работы, посвященные портретной съемке. «Особенностью выставки является то, что на всех работах запечатлена одна модель. Так автор показывает зрителю, каким разным может быть один человек», - отметили в колледже.

По словам Алёны Мартыновой, тема выставки выбрана неслучайно. «В каждом человеке скрыт целый мир фантазий, чувств, эмоций, впечатлений. Я бы хотела показать немного больше, чем просто внешность, затронуть внутренний мир человека», - сказала она.

Провела церемонию открытия студентка 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» Виктория Ендальцева. Выставка продлится до 11 апреля, вход свободный.