0
20:09
Десять заявок поступили на участие в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках
19:46
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
18:49
Владимир Шуляковский представил два варианта будущего «колокола» для сквера Народовластия
18:06
Михаил Васильев: Конкурс «Лидер года» даёт возможность получить обратную связь и критику
17:03
Яна Васюцкая: Конкурс «Лидер года» востребован в нашем регионе
16:44
Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
16:29
Мужчина на кухне – 3.0. № 8. Котлеты по-бебешкински от Анвара Зуфарова
Еще новости
Общество

Фотовыставка «На грани» открылась в Псковском колледже искусств

Фотовыставка «На грани» студентки IV курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Алёны Мартыновой открылась в выставочном зале отделения культуры и искусств (улица Набат, 5) 27 марта, сообщили Псковскому агентству информации в колледже искусств.

Выставка «На грани» - дипломный проект выпускницы специализации «Фото - и видеотворчество». Руководитель — Татьяна Нордэн.

На выставке представлены 22 авторские работы, посвященные портретной съемке. «Особенностью выставки является то, что на всех работах запечатлена одна модель. Так автор показывает зрителю, каким разным может быть один человек», - отметили в колледже.

По словам Алёны Мартыновой, тема выставки выбрана неслучайно. «В каждом человеке скрыт целый мир фантазий, чувств, эмоций, впечатлений. Я бы хотела показать немного больше, чем просто внешность, затронуть внутренний мир человека», - сказала она.

Провела церемонию открытия студентка 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» Виктория Ендальцева. Выставка продлится до 11 апреля, вход свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Десять заявок поступили на участие в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках
29 марта 2019
Десять заявок поступили на участие в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
29 марта 2019
Псковпассажиравтотранс: Все сотрудники получили зарплату
Владимир Шуляковский представил два варианта будущего «колокола» для сквера Народовластия
29 марта 2019
Владимир Шуляковский представил два варианта будущего «колокола» для сквера Народовластия
Михаил Васильев: Конкурс «Лидер года» даёт возможность получить обратную связь и критику
29 марта 2019
Михаил Васильев: Конкурс «Лидер года» даёт возможность получить обратную связь и критику
Яна Васюцкая: Конкурс «Лидер года» востребован в нашем регионе
29 марта 2019
Яна Васюцкая: Конкурс «Лидер года» востребован в нашем регионе
Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
29 марта 2019
Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
Григорий Гуров: Росмолодежь активно сотрудничает с Псковской областью
29 марта 2019
Григорий Гуров: Росмолодежь активно сотрудничает с Псковской областью
Более миллиона рублей собрали псковичи на выкуп зданий приюта для бездомных животных
29 марта 2019
Более миллиона рублей собрали псковичи на выкуп зданий приюта для бездомных животных

Идет загрузка...