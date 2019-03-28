Прием резюме ведёт информационный центр завода «Титан-Полимер» в Пскове

14:00, 29 марта 2019, ПАИ

Информационный центр завода «Титан-Полимер» в Пскове ведёт приём резюме от желающих работать на предприятии. С начала работы центра уже поступили более 50 резюме от жителей Пскова и близлежащих сельских поселений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Соискатели также обращаются по поводу трудоустройства на официальный почтовый ящик info@titan-polymer.ru, по телефону 333-099 и в официальных сообществах ООО «Титан-Полимер» в социальных сетях. «К нам обращаются люди самых разных профессий, – рассказал технолог «Титан-Полимер» Сергей Юруть, который ведет прием посетителей в информационном центре вместе с коллегами. – Псковичей интересуют вакансии инженеров, механиков, бухгалтеров, экономистов, лаборантов, энергетиков и другие специальности».

По предварительной статистике, мужчины интересуются работой чаще, чем женщины, а 90% процентов от общего числа соискателей – составляют люди с высшим образованием.

Штатным расписанием завода «Титан-Полимер» предусмотрено не менее 500 рабочих мест. При этом предполагается, что около 300 человек будут работать на производстве БОПЭТ-пленок – это рабочие профессии, включая аппаратчиков операторов производств, лаборантов, слесарей, электромехаников; инженерно-технические работники, менеджеры по снабжению, логистике и сбыту готовой продукции, инженеры КИП, IT-специалисты, представители других профессий. Еще 200 человек будут трудоустроены при реализации проекта по выпуску ПЭТ. При наборе персонала приветствуются жители из Псковской области и близлежащих регионов.

После прохождения экспертиз и получения разрешительных документов проекту «Титан-Полимер» потребуются услуги строительных подрядных организаций, о выборе которых будут объявлен дополнительный конкурс.

В ближайшее время с полным перечнем вакансий можно будет познакомиться на сайте. Оставить свои резюме можно в информационном центре ООО «Титан-Полимер» (улица Ленина, 17, 3 этаж), либо направив его на электронный адрес info@titan- polymer.ru или заполнив специальную форму на сайте компании.