Освоить азы взаимодействия с собакой смогут сегодня псковичи на встрече с кинологом Еленой Балыковой

11:16, 30 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 30 марта в Пскове в организации волонтерской помощи АНЗО «Шанс» состоится тренировка с руководителем Клуба спортивного собаководства, кинологом Еленой Балыковой. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, на встрече с кинологом псковичи смогут освоить или закрепить азы взаимодействия с собакой.

«Тренировки очень полезны нашим собакам. Это реальный шанс для их успешного пристройства. Также тренировки полезны и волонтерам, и хозяевам собак. Вам будет проще налаживать контакт с собакой», - отметили организаторы.

Отметим, что в АНЗО «Шанс» не в первый раз проходят подобные тренировки.