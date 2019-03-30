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Общество

Освоить азы взаимодействия с собакой смогут сегодня псковичи на встрече с кинологом Еленой Балыковой

Сегодня, 30 марта в Пскове в организации волонтерской помощи АНЗО «Шанс» состоится тренировка с руководителем Клуба спортивного собаководства, кинологом Еленой Балыковой. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, на встрече с кинологом псковичи смогут освоить или закрепить азы взаимодействия с собакой.

«Тренировки очень полезны нашим собакам. Это реальный шанс для их успешного пристройства. Также тренировки полезны и волонтерам, и хозяевам собак. Вам будет проще налаживать контакт с собакой», - отметили организаторы.

Отметим, что в АНЗО «Шанс» не в первый раз проходят подобные тренировки

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Освоить азы взаимодействия с собакой смогут сегодня псковичи на встрече с кинологом Еленой Балыковой Полцарства за коня Шанс на зоозащиту Четвероногие модели Хвостатое счастье По следу зверя Где твои крылья? Выжившие Лебединая песня Девять жизней
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