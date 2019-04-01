0
12:18
Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым
11:29
Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области
10:59
Псковский фотограф Дмитрий Марков стал героем нового Youtube-проекта Алексея Пивоварова
10:43
Главный поисковик Псковской области станет гостем эфира ПАИ-live в 12:30
09:26
Своим взглядом на мир юмора поделится Талгат Баталов в проектном офисе «Команды 2018» сегодня
17:01
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 1 апреля
13:47
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт 19-21 апреля на берегу Чудского озера в Псковской области
Еще новости
Общество

Прекратить размещение отходов рядом с дорогой Новоржев – Бежаницы требует прокурор

В Новоржевском районе прокурор требует прекратить размещение отходов производства и потребления на земельном участке, не включенном в государственный реестр по причине отсутствия проектной документации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Фото Дарьи Хватковой

В ходе надзорных мероприятий установлено, что для размещения отходов на территории Новоржевского района используется санкционированная районная свалка ТКО  в 500 метрах западнее деревни Большая Пожня, рядом с автомобильной дорогой Новоржев – Бежаницы. 

Специализированный прокурор обратился в суд с иском об обязании МП «Энергоресурс» прекратить размещение отходов на данной территории с 1 января 2023 года, а администрации Новоржевского района  - до 1 августа того же года обеспечить разработку проекта рекультивации и провести соответствующие работы. Суд удовлетворил требования прокурора, на ответчиков возложены соответствующие обязанности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым
01 апреля 2019
Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым
Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области
01 апреля 2019
Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области
Псковский фотограф Дмитрий Марков стал героем нового Youtube-проекта Алексея Пивоварова
01 апреля 2019
Псковский фотограф Дмитрий Марков стал героем нового Youtube-проекта Алексея Пивоварова
Главный поисковик Псковской области станет гостем эфира ПАИ-live в 12:30
01 апреля 2019
Главный поисковик Псковской области станет гостем эфира ПАИ-live в 12:30
Своим взглядом на мир юмора поделится Талгат Баталов в проектном офисе «Команды 2018» сегодня
01 апреля 2019
Своим взглядом на мир юмора поделится Талгат Баталов в проектном офисе «Команды 2018» сегодня
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 1 апреля
31 марта 2019
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 1 апреля
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт 19-21 апреля на берегу Чудского озера в Псковской области
31 марта 2019
Фестиваль «Ледовое побоище» пройдёт 19-21 апреля на берегу Чудского озера в Псковской области
В честь Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик»
31 марта 2019
В честь Юрия Спегальского Псковский музей-заповедник проводит викторину «Учёный, зодчий, каменщик»

Идет загрузка...