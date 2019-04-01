Прекратить размещение отходов рядом с дорогой Новоржев – Бежаницы требует прокурор

09:16, 01 апреля 2019, ПАИ

В Новоржевском районе прокурор требует прекратить размещение отходов производства и потребления на земельном участке, не включенном в государственный реестр по причине отсутствия проектной документации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что для размещения отходов на территории Новоржевского района используется санкционированная районная свалка ТКО в 500 метрах западнее деревни Большая Пожня, рядом с автомобильной дорогой Новоржев – Бежаницы.

Специализированный прокурор обратился в суд с иском об обязании МП «Энергоресурс» прекратить размещение отходов на данной территории с 1 января 2023 года, а администрации Новоржевского района - до 1 августа того же года обеспечить разработку проекта рекультивации и провести соответствующие работы. Суд удовлетворил требования прокурора, на ответчиков возложены соответствующие обязанности.