Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым

12:18, 01 апреля 2019, ПАИ

Начался ПАИ-live с руководителем военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След пантеры» Геннадием Корольковым.

Крупнейшая поисковая организация региона отметила 25 лет со дня создания. Она была основана 29 марта 1995 года. За это время поисковики перезахоронили останки около 17 тыс. воинов Светской Армии, установили имена более 1 тысячи бойцов. Сейчас знатоки военной истории готовятся к очередной всероссийской «Вахте памяти».

В прямом эфире Геннадий Корольков вспомнит о самых выдающихся находках «Следа пантеры», расскажет о том, как поисковики восстанавливают потерянные имена, поделится планами на этот поисковый сезон. Свои вопросы гостю редакции можно оставить на странице ПАИ-live.