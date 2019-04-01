Руководитель «Следа Пантеры»: Осторожность – номер один у нас в работе

16:05, 01 апреля 2019, ПАИ

Три профессиональных поисковика из военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След пантеры» погибли за 25 лет, один из них подорвался на мине. Об этом в прямом эфире проекта ПАИ-live 1 апреля сообщил руководитель «Следа Пантеры» Геннадий Корольков.

Он рассказал, что каждый поисковик знакомится под роспись с мерами безопасности, командиры проводят инструктаж. По словам Геннадия Королькова, каждый из поисковиков служил в армии и встречался с боеприпасами, поэтому «они знают, что это такое». «Осторожность – номер один у нас в работе», – подчеркнул он.

Организация «След Пантеры» была основана 29 марта 1995 года, и в этом году она отмечает 25-летие. За четверть века поисковики перезахоронили более 17 тысяч бойцов Красной Армии, а также установили имена более 1 тысячи бойцов.