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Общество

Руководитель «Следа Пантеры»: Осторожность – номер один у нас в работе

Три профессиональных поисковика из военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След пантеры» погибли за 25 лет, один из них подорвался на мине. Об этом в прямом эфире проекта ПАИ-live 1 апреля сообщил руководитель «Следа Пантеры» Геннадий Корольков.

Он рассказал, что каждый поисковик знакомится под роспись с мерами безопасности, командиры проводят инструктаж. По словам Геннадия Королькова, каждый из поисковиков служил в армии и встречался с боеприпасами, поэтому «они знают, что это такое». «Осторожность – номер один у нас в работе», – подчеркнул он.

Организация «След Пантеры» была основана 29 марта 1995 года, и в этом году она отмечает 25-летие. За четверть века поисковики перезахоронили более 17 тысяч бойцов Красной Армии, а также установили имена более 1 тысячи бойцов.

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Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым Руководитель «Следа Пантеры»: Осторожность – номер один у нас в работе Выделенный по поручению Михаила Ведерникова миллион псковские поисковики потратили на оборудование 14 танков времен войны были подняты в Псковской области за 25 лет «Вахта памяти» стартует 25 апреля в Себежском районе Более 17 тысяч погибших воинов найдено и перезахоронено в Псковской области за 25 лет Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Главный поисковик Псковской области станет гостем эфира ПАИ-live в 12:30 Всё в «гвоздях» Классика жанра: ПАИ-live с Елизаветой Барышниковой и Николаем Хондзинским
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