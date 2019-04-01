«Вахта памяти» стартует 25 апреля в Себежском районе

13:04, 01 апреля 2019, ПАИ

25 апреля в деревне Старицы Себежского района стартует «Вахта памяти». Об этом сообщи руководитель военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След пантеры» Геннадий Корольков в прямом эфире проекта ПАИ-live 1 апреля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Геннадия Королькова, за шесть недель в деревне Старицы в прошлом году поисковики обнаружили и перезахоронили 1 тысячу 227 бойцов, но точное количество погибших в этой деревне не известно. Поэтому было решено вновь провести там «Вахту памяти». Геннадий Корольков рассчитывает, что в этом году удастся найти и перезахоронить 300 погибших воинов Великой Отечественной войны.

Руководитель поискового объединения также рассказал, что в Псковской области уже 12 лет «След пантеры» организует «Вахту памяти» для молодежи. В рамках мероприятия специалисты проводят инструкторскую работу.