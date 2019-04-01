14 танков времен войны были подняты в Псковской области за 25 лет

13:40, 01 апреля 2019, ПАИ

За 25 лет в Псковской области были найдены 14 танков времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След пантеры» Геннадий Корольков в прямом эфире проекта ПАИ-live 1 апреля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Геннадия Королькова, в 2009 году боевую машину обнаружили в деревне Холматка Островского районе. «След пантеры» продолжает искать танки в Псковской области. При этом руководитель организации заверил, что танк можно достать «хоть с центра земли».

Кроме того, в деревне Подборовье Псковского района поисковики обнаружили место падения самолета ИЛ-2, который сбили в 1944 году. Выяснилось, что летчик был родом из Ярославля, а стрелок – из Иркутска.