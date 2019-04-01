На вес золота

17:15, 01 апреля 2019, ПАИ

30-31 марта в Городском культурном центре прошла выставка «Золотая кошка Пскова», объединившая порядка 90 заводчиков из России и стран ближнего зарубежья. Для псковских владельцев породистых кошек мероприятие стало отборочным этапом к всероссийской выставке, а для всех остальных – возможностью презентовать своих подопечных и завоевать для них новые титулы. Корреспондент Псковского агентства информации познакомилась с владельцами питомников и узнала, кто отличился на кошачьей экспертизе.

С самого утра ГКЦ заполонили палатки с кошками самых разных пород: здесь были британская короткошерстная, и длинношерстная, скоттиш фолды/страйты, хайленд фолды/страйты, экзотическая короткошерстная, сибирская, мейн-кун, курильский бобтейл, абиссинская, бенгальская, бурма, девон-рекс, корниш-рекс, донской сфинкс, канадский сфинкс, петерболд, персидские/экзоты.

Председатель клуба любителей кошек «Плескава» Любовь Дорохова рассказала, что заводчики из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы, Литвы, Латвии, Эстонии и Белоруссии привезли своих подопечных для участия в престижных WCF-рингах и борьбе за звание «Золотая кошка Пскова». «Это очень престижное рейтинговое мероприятие, которое проходит раз в год. Победитель этого этапа поедет на «Золотую кошку России», - подчеркнула Любовь Дорохова.

Важность участия в выставке подтвердила владелица псковского питомника мейн-кунов Екатерина Григорьева, она привезла на выставку трёх своих подопечных. «Благодаря таким титулам питомник становится популярнее, это престиж среди заводчиков и важно для разведения», - объяснила она. Кстати, самые крупные обитатели ее питомника – каракалы и сервалы – остались дома, так как характер и размер диких кошек не позволяет вывозить их на такие мероприятия.

Чаще всего, кошки спокойно относятся к подобным выставкам и большому скоплению народа. Многие из них совсем не обращали внимания на происходящее и мирно спали в комфортабельных палатках, которые их хозяева постарались оригинально оформить.

Конечно, не все усатые были в восторге от повышенного внимания и, тем более, экспертизы на сцене. Некоторых из них заводчикам приходилось держать на руках и успокаивать. «Он очень сильный», - прокомментировала владелица мейн-куна поведение своего ретивого питомца, который не хотел идти к эксперту, шипел и пытался удрать.

Но опытные специалисты умело справлялись со своенравными кошками. Удерживая животных на столе, специалисты рассказывали об особенностях каждой породы, оценивали окрас, цвет глаз длину хвоста, форму головы, размер лап, мягкость шерсти и другие породные признаки пришедшего на «осмотр».

«У группы «Мумий Тролль» есть песня «Утекай», так это про мейн-кунов», - уверена московский эксперт Ольга Синица, которой то и дело приходится возвращать на месте сползающих под стол котов.

Вместе с ней участников выставки оценивали специалисты из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Оценки ставились по системе WCF, набравшим наибольшее количество баллов животным присваивались почетные звания по итогам всего шоу и отдельных рингов. Титул «Золотая кошка Пскова» получили 10 лучших животных города.

«Мейн-кун, девочка-юниор, родившаяся в нашем питомнике, стала 5-й «Золотой кошкой Пскова», а наш белый мальчик с разноокрашенными глазами - 8-й. Еще у нас выставлялась кошка породы той-боб, она стала 10-й «Золотой кошкой», - поделилась Екатерина Григорьева.

Наивысшую оценку получил подопечный псковички Ольги Антоновой, содержащей питомник британских кошек «de Monte-Cristo». Её британский короткошерстный кот золотого мраморного окраса по кличке Мерлин стал первой «Золотой кошкой Пскова».

Заводчица сообщила, что Мерлину три года, он неоднократно принимал участие в выставках, является призером многих рингов, несколько раз был признан лучшим британским котом. «Победа в ринге «Золотая кошка Пскова», безусловно, очень приятна и почетна. Это дает право участвовать в следующем этапе в рамках этого проекта - выставке «Золотая кошка России», - подчеркнула она и добавила, что Мерлин – «добрейший, дружелюбный и очень ласковый котик», любимец всей семьи.

Любовь Дорохова заверила, что все псковские любители кошек будут болеть за Мерлина, который представит город на всероссийской выставке. В начале 2020 года этому «золотому» коту предстоит побороться за право участия в чемпионате мира, куда приедут лучшие кошки России, Латвии, Эстонии, Белоруссии и других стран.