Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым
1 апреля гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал руководитель военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След пантеры» Геннадий Корольков. В этом год организация, созданная 29 марта 1995 года, отпраздновала своё 25-летие. В эфире ПАИ-live Геннадий Корольков рассказал о главном достижении четверть века, об опасности поисковой работы, оценил масштаб деятельности в регионе «черных копателей» и предположил, когда удастся найти и перезахоронить останки всех советских бойцов, погибших в Псковской области.