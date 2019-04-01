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Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым

1 апреля гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал руководитель военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След пантеры» Геннадий Корольков. В этом год организация, созданная 29 марта 1995 года, отпраздновала своё 25-летие. В эфире ПАИ-live Геннадий Корольков рассказал о главном достижении четверть века, об опасности поисковой работы, оценил масштаб деятельности в регионе «черных копателей» и предположил, когда удастся найти и перезахоронить останки всех советских бойцов, погибших в Псковской области.

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