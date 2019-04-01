Завершился прием заявок для участия в Молодой Ганзе в Пскове

18:45, 01 апреля 2019, ПАИ

Закончился прием заявок для участия в Молодой Ганзе - 2019, которая пройдет в Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени 27-30 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городского молодежного центра.

Из числа российских городов участие в Молодой Ганзе примут представители Великого Устюга, Кингисеппа, Белозерска, Тихвина, Торжка, Великого Новгорода и Порхова. Из Германии приедут делегаты из Оснабрюка, Брилона, Липпштадта, Люнебурга, Альфельда, Нойса, Везеля, Висмара, Эммерих-ам-Райна, Грайфсвальда, Лемго, Калькара и Ростока.

Голландия будет представлена участника из Хассельта, Оммена, Кампена, Элбурга, Хаттема, Хардервейка и Цволле. Также заявлены жители Бергена (Норвегия), Визбю (Швеция), Вильянди (Эстония), Ля Рошеля (Франция), Гданьска (Польша), Турку (Финляндия) и Риги (Латвия).

Гости примут участие в образовательных мероприятиях, обменяются опытом в различных сферах деятельности, мастер-классах, в посадке Аллеи Дружбы. Также для делегатов будет организована экскурсия в Печоры и Изборск.

Представителей других городов будет сопровождать группа волонтеров, прошедших обучение на базе Псковского городского молодежного центра.