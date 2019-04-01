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Общество

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу в России

С 1 апреля в России вступил новый порядок расчета скидки по ОСАГО. Согласно нему вводится коэффициент «бонус-малус», который устанавливает связь между частотой ДТП и конечной ценой на страховку автомобилей, сообщает РБК.

Таким образом, тот, кто не будет совершать аварии, будет получать скидку по ОСАГО. За совершенные аварии, наоборот, за полис ОСАГО придётся доплатить.

Обновляться этот коэффициент будет ежегодно. Максимально полис может подорожать в 2,45 раза или подешеветь на 50%.

В Центробанке отметили, что такой подход даст возможность устанавливать тарифы более дифференцированного подхода и сделает систему ОСАГО более справедливой.

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