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Общество

20-летний водитель ВАЗа погиб при столкновении автомобиля с деревом в Куньинском районе

1 апреля в 2:00 в Куньинском районе на 3-м километре автодороги Ущицы - Кунья 20-летний водитель ВАЗ-21074 выбрал небезопасный режим скорости и не справился с управлением. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД России УМВД по Псковской области, автомобиль съехал в левый кювет и столкнулся с деревом. В результате аварии водитель погиб на месте, а 25-летняя пассажирка получила незначительные травмы. Ей госпитализация не потребовалась.

В тот же день в 15:30 у дома № 17 на улице Рыбацкой в Великих Луках ВАЗ-21124 под управлением 47-летнего нетрезвого водителя выехал на обочину проезжей части и столкнулся со стоящим впереди ВАЗ-21043, которым управлял 24-летний молодой человек. За медицинской помощью в Центральную городскую больницу Великих Лук обратился только водитель ВАЗ-21043.

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