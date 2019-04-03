Кинопремьеры недели: «Шазам!», «Кладбище домашних животных» и «Потерянное звено»

16:45, 03 апреля 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: Закари Ливай в роли харизматичного супергероя в фильме «Шазам!», экранизация кинговского «Кладбища домашних животных» и мультфильм «Потерянное звено» о важных вопросах антропогенеза.

«Шазам!»

Нет, это не байопик о создании легендарного сервиса распознавания музыки, а сатирический, наглый и отвязный кинокомикс от режиссера Дэвида Ф. Сандберга (до этого снял непримечательные хорроры «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» и «И гаснет свет...»). Картина рассказывает о 14-летнем школьнике Билли Бэтсоне, которого седовласый мудрец-волшебник в один момент наделяет сверхспособностями. Из застенчивого прыщавого тинейджера, затравленного школьниками, Билли превращается в супергероя Шазама (в исполнении Закари Ливая), стоит ему только выкрикнуть это заветное магическое слово. Но одно дело обрести силу Геракла, мощь Зевса, стойкость Атланта, смелость Ахиллеса, скорость Меркурия и мудрость Соломона, совсем другое – научиться рационально все это использовать.

Фильм перекочевавшего вдруг из хорроров в подростковые супергеройские картины Сандберга основан на одноименном комиксе 1940-х расширенной вселенной DC, поэтому у режиссера здесь – полная творческая свобода действий. При этом, по духу это все напоминает увлекательный, безбашенный и бурлящий микс фильмов «Большой» Пенни Маршалла с Томом Хэнксом и «Пипец» («Kick-Ass») Мэттью Вона. «Шазам!» наследует идеи этих двух фильмов о трудностях взросления и самоопределения, но с успехом делает это через супергеройскую метафору, подкрепленную, безусловно, щедрой порцией иронии над всеми существующими кинокомиксами.

Для любителей альтернативных неоднозначных кинокомиксов – в прокате с 4 апреля.

«Кладбище домашних животных»

Наисвежайшая экранизация знаменитого мистического романа великого хоррор-писателя Стивена Кинга, который был опубликован в далеком 1983 году. Уже в 1989-ом клипмейкер Мэри Ламберт выпустила первый фильм по мотивам книги, а 1992 нашла силы и для сиквела. Теперь же за современную адаптацию культового романа взялись практически дебютанты Кевин Колш на пару с Деннисом Уидмайером.

Новый фильм мало чем отличается от почтенных старших собратьев и также последовательно и прилежно рассказывает нам о семье Кридов, которые перебираются в сельскую местность и селятся в дом под боком у старого кладбища домашних животных. Но, как выясняется, это место вечного упокоения питомцев не из обычных: дети хоронят своих усопших зверят, совершая некий мистический обряд, надев на лица маски кроликов, кошек и собачек. Семью Кридов сверхъестественное тоже не обходит стороной: сначала трагически под колесами грузовика погибает кот Черчилль, а потом и маленькая дочь. Луис (Джейсон Кларк) вскоре замечает, что их кот каким-то образом воскрес, а значит и дочь можно вернуть к жизни.

Стивен Кинг, написав этот роман на почве переживания от гибели собственного кота, в итоге поместил в свое повествование идеи о страхе гибели ребенка и том, что смерть – это естественная и неизбежная часть жизни, а самое главное – необратимая. Фильм Колша и Уидмайера, пусть даже и с переписанным с нуля сценарием, четко следует идеям «короля ужасов» с визуальным стилем постмодернистской готики. Новую версию «Кладбища домашних животных», кстати, положительно оценил сам Кинг: «Это *** здорово!».

Для поклонников Стивена Кинга – в прокате с 4 апреля.

«Потерянное звено»

Незамысловатый, но искусно сделанный красочный мультфильм от создателя «Кубо. Легенда о самурае» и «Паранорман, или как приручить зомби» Криса Батлера. В том же, знакомом уже всем, стиле компьютерного псевдо-стоп-моушена, в которых выполнены предыдущие работы режиссера, «Потерянное звено» повествует о Линке – огромном волосатом человеко-обезьяноподобном чудище (к тому же он сильно напоминает классического снежного человека), который является тем самым промежуточным звеном в процессе эволюции человека. Манерный ученый-натуралист Лайонел Фрост обнаруживает мохнатого и добродушного Линка, позже пытается его социализировать и доказать всем что он именно то, утраченное учеными звено.

Крис Батлер, нашедший некогда собственный уникальный стиль в анимации в мультфильме о самурае, продолжает беседу с детской аудиторией на темы дружбы и взаимопомощи в оболочке увлекательного путешествия в ярком, превосходно стилизованном под старомодный стоп-моушен мультфильме. В этот раз, ко всему прочему, видимо, отрабатывается повестка толерантности общества к странным, но добрым в душе монстрам.

Для всех – в прокате с 4 апреля.