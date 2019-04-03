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Общество

Хайп по-псковски: Зачем коммунистам митинги и отказ от создания новых рабочих мест

В СМИ Псковской области вышла серия публикаций с обвинениями в адрес коммунистов в хайпе на громких темах, активно обсуждаемых в регионе. Речь идет, например, о строительстве предприятия группы компаний «Титан». И именно представители партии инициировали сбор псковичей в один из мартовских дней, чтобы с высокой трибуны при большом скоплении народа высказать свою точку зрения о проекте.

Зачем?

Издание «Псковская правда» пишет, например, что «как и у всякой партии, находящейся в оппозиции, основная логика действий КПРФ подчинена выживанию и сохранению политического влияния, а вовсе не укреплению суверенной экономики и росту благосостояния жителей страны. Коммунисты сознательно идут по пути наименьшего сопротивления, используя для достижения своих целей фобии, страхи и мифы части населения. Позиция Псковского обкома КПРФ со всей очевидностью продемонстрировала, что заявления компартии о необходимости возрождать промышленность и поднимать страну - пустой звук, когда речь заходит о том, чтобы удержаться на плаву и выиграть выборы».

И если до недавнего времени коммунисты выступали за создание новых рабочих мест, за рост промышленности, строительство новых предприятий, то в Пскове они отказались от этого посыла. Здесь выбраны как раз те самые фобии, человеческие страхи. И при этом от них не звучат какие-либо аргументы, нет опоры на какие-то результаты исследований или тех же экспертиз. Мы все про тот же завод говорим, строительство которого планирует ГК «Титан» в ОЭЗ «Моглино».

То же издание сообщает, что по данным инфоцентра «Титан-Полимера», открытого в Пскове, никто из представителей данной партии к ним так и не заглянул с вопросами о проекте или особенностях его воплощения в жизнь, о том, что планируется производить или об этапах прохождения экспертиз.

Предполагается, что Псков стал той площадкой, где на практике применяются политические PR-технологии, при которых будущие участники избирательных кампаний в Псковской области набирают себе очки избирателей, но не разделяют точку зрения большинства искренне.

Николай Медведев
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