Александр Котов занял 18-е место в апрельском медиарейтинге глав заксобраний РФ
Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 18-е место в апрельском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации, который подготовила компания «Медиалогия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга.
Лидером в апреле стал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, на втором месте – председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, на третьем - председатель Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачёв. Замыкает рейтинг председатель Народного Собрания Республики Ингушетия Магомет Яндиев.
Среди глав заксобраний Северо-Запада Александр Котов занимает второе место. На первой строчке – Вячеслав Макаров, на третьей - председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко (32-е место в общероссийском рейтинге).
«Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. При построении рейтинга используется МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда.