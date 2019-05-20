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Александр Котов занял 18-е место в апрельском медиарейтинге глав заксобраний РФ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 18-е место в апрельском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации, который подготовила компания «Медиалогия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга.

Лидером в апреле стал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, на втором месте – председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, на третьем - председатель Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачёв. Замыкает рейтинг председатель Народного Собрания Республики Ингушетия Магомет Яндиев.

Среди глав заксобраний Северо-Запада Александр Котов занимает второе место. На первой строчке – Вячеслав Макаров, на третьей - председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко (32-е место в общероссийском рейтинге).

«Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. При построении рейтинга используется МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда.

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