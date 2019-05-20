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Общество

В Псковской области за неделю у рыбаков-браконьеров изъяли 70 кг рыбы

Госинспекторы Росрыболовства в Псковской области за прошедшую неделю выявили 13 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. Наложено штрафов на сумму 11 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 40 тыс. рублей, изъято 70 кг водных биоресурсов и 30 незаконных орудий лова.

На территории Северо-Запада госинспекторами рыбоохраны выявлено 380 административных правонарушений, сумма штрафов на нарушения Правил рыболовства составила 536,1 тыс. рублей.

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