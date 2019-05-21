Еще 20 волонтеров требуются на ралли «Пушкинские Горы»

13:55, 21 мая 2019, ПАИ

Еще 20 контролеров-распорядителей из числа добровольцев требуются для обеспечения безопасности на 4-м этапе Чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы - 2019», которое пройдет в Новоржевском районе 25 мая. Об этом сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции 21 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Олег Мыслевич рассказал, что для волонтеров организуют транспорт. Выезд из Пскова будет около 6:00, а возвращение – примерно в 20:00. Он пояснил, что дежурить необходимо весь день, а также информировать местных жителей об опасности выезда и выхода на трассу.

Желающие стать волонтерами могут записаться по телефону 75-33-70. Обязательное условие – возраст старше 18 лет. Волонтеры получат компенсацию за еду – 700 рублей.

Ралли имеет также статус второго этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». 27 апреля Псковская область принимала этап Кубка России. По итогам ралли «Голубые озера - 2019», прошедшем в Пустошкинском районе, в абсолютном зачёте победили петербуржцы Павел Щербаков и Алексей Горюнов. Всего на старт вышли 47 экипажей.