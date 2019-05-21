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Общество

Таможенный транзит начали автоматизировать в Псковской области

В Псковской таможне на таможенном посту ЖДПП Скангали стартовала автоматическая регистрация транзитных деклараций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Исполняющий обязанности первого заместителя начальника таможни Андрей Ларченко подчеркнул, что Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ориентирован на переход к безбумажным технологиям при совершении таможенных операций. «Внедренная технология электронного декларирования товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита не стоит на месте и следующим этапом ее развития является автоматическая регистрация электронных транзитных деклараций», – отметил он.

Подаваемые участниками ВЭД электронные транзитные декларации проходят проверку на возможность их регистрации, а в дальнейшем и выпуска, без участия должностных лиц таможенных органов.

«Автоматизированная система контроля за таможенным транзитом объективна в принятии решения и, кроме того, превосходит действия человека по скорости и точности проверки заявленных сведений», - уточнил Андрей Ларченко. – Для успешной автоматической регистрации процедуры транзита декларантам необходимо полно и достоверно внести сведения в электронные транзитные декларации. Первые результаты проводимого эксперимента  показали «слабые» места в работе декларантов таможенной процедуры, касающиеся правил заполнения электронной транзитной декларации. Не стоит забывать о предварительной подаче транзитной декларации».

Предварительное декларирование таможенной процедуры транзита позволит таможенным органам совершить часть таможенного контроля еще до прибытия товаров на таможенную территорию, что в свою очередь, сократит время совершения таможенных операций и нахождения транспортного средства с товаром в пункте пропуска.

По вопросам, касающимся авторегистрации транзитных деклараций, можно обращаться в отдел контроля за таможенным транзитом Псковской таможни по телефону (8112) 692 231. 

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