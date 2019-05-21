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Общество

Ремесленники смогут зарегистрироваться на Ганзу-2019 до 10 июня

Участники ремесленного рынка 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове должны зарегистрироваться до 10 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Регистрация открыта на официальном сайте Ганзы-2019 - www.pskovhansa.ru - в разделе меню «Участникам – «Ремесленный рынок». Там опубликованы условия участия предприятий торговли и общественного питания, индивидуальных предпринимателей в празднике.

В случае невозможности оформить заявку в электронном виде необходимо обратиться в отдел потребительского рынка и услуг администрации города Пскова по адресу: улица Ленина, 3.

Всех, кто ранее оформлял заявку в письменном виде, просят повторно зарегистрироваться на вышеуказанном сайте.

Подробности можно уточнить по телефонам: +7-921-003-68-61, 29-10-77 или 29-10-76.

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