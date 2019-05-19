Два человека погибли в ДТП на трассе Петербург - Невель

16:11, 22 мая 2019, ПАИ

22 мая в Пустошкинском районе на трассе Санкт-Петербург - Невель столкнулись легковой автомобиль «Land Rover» и грузовик. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП погибли два человека.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Движение по федеральной трассе затруднено.