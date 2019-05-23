Артур Акавов: Спорт - это не только опыт, но и великая сила по сплочению

12:02, 23 мая 2019, ПАИ

В Москве в рамках проведения Дней Псковской области 23 мая проходит серия матчевых встреч между спортивными командами столицы и региона. Площадкой для них стал Московский центр боевых искусств, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В состав команды от Псковской области вошли девять спортсменов по боксу и семь — по самбо. Вместе с ними приехали тренеры и боксёр-профессионал, почётный гость спортивного мероприятия Артур Акавов.

«Не может не радовать, когда проводят такие мероприятия. Спорт - это не только опыт и практика, но и великая сила по сплочению, новые друзья, новые знакомства», - сказал он.

Руководитель Московского центра боевых искусств Дмитрий Шапошников пожелал, «чтобы победила дружба». «Хотелось бы, чтобы вы на своём примере подтягивали юных ребят к занятиям спортом», - добавил он, обращаясь к участникам.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова спортсменов приветствовал заместитель председателя регионального комитета по спорту Алексей Орлов. «Бокс и самбо - это ведущие виды спорта Псковской области. Наши спортсмены успешно выступают на российских и международных аренах. Надеюсь, что наши спортсмены получат опыт, который поможет в развитии этих видов спорта в регионе»,- сказал он.

Матчевая встреча включает в себя девять боев по боксу и семь поединков по самбо.

Наряду со спортивными мероприятиями в программу Дней Псковской области в Москве входят концерты, выставки, ярмарки, круглые столы и деловые встречи. Проходят они 23 и 24 мая.