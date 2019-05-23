Более тысячи обращений поступили в налоговую службу от псковичей в апреле

18:07, 23 мая 2019, ПАИ

1 тысяча 52 обращения граждан, в том числе 545 интернет-обращений через сервис «Обратиться в ФНС» и личные кабинеты, поступили в УФНС России по Псковской области и межрайонные ИФНС в апреле, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Больше всего обращений касались вопросов, связанных с имущественными налогами – 24% или 249 обращения (земельный налог, налог на имущество, транспортный налог). Также были по работе с налогоплательщиками – 207 обращений (20%) и налогообложением малого бизнеса – 162 обращения (15%).

Псковичи спрашивали о налогообложении доходов физических лиц - 79 обращений (8%), учете налогоплательщиков – 59 обращений (6%), актуализации сведений об объектах налогообложения – 68 (6%), задолженности по налогам, сборам и взносам в бюджеты государственных внебюджетных фондов – 61 обращение (6%).

Основная доля обращений поступила от жителей районов, подведомственных Межрайонной ИФНС № 1 по Псковской области (Псков, Псковский и Гдовский районы) – 386 обращений (37%) от общего количества, и ИФНС № 5 (Остров, Печорский, Пыталовский, Палкинский, Опочецкий, Красногородский, Пушкиногорский, Новоржевский и Бежаницкий районы) – 369 обращения (35% от общего количества).

В Управление в апреле поступило 34 обращения, все они были поставлены на контроль. Кроме того, на рассмотрении находились 18 обращений, поступивших в УФНС России по Псковской области в более ранние сроки. Таким образом, всего в апреле на контроле были 52 обращения.

В ведомстве отметили, что нарушения сроков рассмотрения обращений граждан не установлено. На личный прием к руководителю Управления и его заместителям в апреле пришли 4 человека.