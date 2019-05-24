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Три псковских экипажа примут участие в этапе Чемпионата России по ралли

Три экипажа с участием псковичей будут стартовать на четвёртом этапе Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы – 2019» 25 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Под стартовым номером 29 на трассу уйдут Михаил Алексеев из Санкт-Петербурга и Юлия Пащинская из Пскова. Они выступают на автомобиле Ford Fiesta. Псковичи Максим Павлов и Сергей Пушкарь также на Ford Fiesta получили стартовый номер 34.

Ещё один полностью псковский экипаж в составе Сергея Алексеева и Анжелики Соломенник будет бороться за победу в зачёте «Наша классика». Они поедут на ВАЗ-2107 с номером 75 на борту.

Всего участвовать в гонке будут 44 экипажа из разных городов России, а также из Минска (Белоруссия). В зачёте «Наша классика» представлены 5 машин, им предстоит проехать только две из трёх секций ралли.

Соревнования пройдут по дорогам Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов. Старт, официальное открытие гонки и финиш состоятся в центре Новоржева.

Гонка имеет также статус второго этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского», а также третьего этапа моносерии LADA Rally Cup.

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