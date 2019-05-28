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Общество

О предстоящем 75-летии Берлинского авиаполка узнают зрители ПАИ-live

28 мая в 11:30 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет врио заместителя командира 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка Игорь Сагал.

1 июня один из старейших авиаполков России отметит 75-летие. Во время традиционного дня полка в его расположении откроется выставка авиационной и наземной техники, главным событием праздника впервые станет воздушный парад с участием 10 типов самолетов.

В прямом эфире ПАИ-live Игорь Сагал расскажет подробности масштабного для города события, объяснит, как лучше доехать до места проведения воздушного парада, поделится новостями из жизни воинского подразделения. Вопросы врио замкомандира авиационного полка можно задать на странице ПАИ-live.

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