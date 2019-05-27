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Общество

Псковские судебные приставы присоединились к Всероссийской акции «Судебные приставы-детям»

С 27 мая по 1 июня 2019 года ежегодная акция ФССП России «Судебные приставы–детям» будет носить Всероссийский характер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В региональном ведомстве напомнили, что для взыскания алиментных платежей судебными приставами-исполнителями в отношении должников применяются различные меры принудительного исполнения, а в период информационных акций – эта работа усиливается.

Цель акции - повышение эффективности взыскания алиментов и привлечение внимания общественности к нарушению прав детей.

УФССП России по Псковской области проведет целый комплекс мероприятий. Пройдёт круглый стол по вопросам алиментов главного судебного пристава Псковской области и Уполномоченного по защите прав ребенка в Псковской области, в течении которого будет также и общение с жителями региона по вопросам алиментных взысканий в формате "горячей линии", а также руководитель управления Сергей Колесников в рамках рубрики пайлайф расскажет отдельно о ситуации по алиментам в регионе.

Кроме того, пройдут рейдовые мероприятия по адресам должников, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Судебными приставами ведомства будут проведены дополнительные проверки бухгалтерий организаций, в которых находятся исполнительные документы данной категории. Кроме того, в усиленное применение мер принудительного исполнения в отношении должников по алиментам будет входить проведение арестов имущества должников по алиментам, вынесение временных ограничений на выезд должника из РФ, ограничения в управлении автотранспортным средством, привлечение уклоняющихся от уплаты должников к административной и уголовной ответственности.

Данная акция направлена на усиление взыскания алиментных платежей и напоминание родителям-алиментщикам, что «У настоящих родителей нет бывших детей», что особо актуально накануне Дня защиты детей.

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