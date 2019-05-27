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Общество

В Госдуме готовят новые ограничения для таксистов

В Госдуме готовятся к рассмотрению во втором чтении законопроекта об агрегаторах такси. Внесенные поправки предполагают запретить таксистам работать на машинах, срок эксплуатации которых превышает семь лет, сообщает РИА Новости.

Водителей такси обяжут проходить дополнительные курсы при работе в конкретных регионах. По словам главы комитета по транспорту и строительству Евгения Москвичева, предлагается законодательно закрепить запрет на работу иностранных водителей.

Автомобили такси предлагается оснастить системой ГЛОНАСС. Использование этой системы позволит контролировать режим труда и отдыха водителя и не дасть возможность ему работать сверхурочно.

Законопроект в первом чтении был принят Госдумой в декабре 2018 года. Новый закон, по словам Москвичева, может вступить в силу в этом году.

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