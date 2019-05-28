Начался ПАИ-live с врио замкомандира Берлинского авиаполка (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

11:32, 28 мая 2019, ПАИ

Началась видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира - врио заместителя командира 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка Игорь Сагал.

1 июня одно из старейших подразделений ВВС России отметит 75 лет. В честь праздничной даты на территории части откроется выставка авиационной и наземной техники, главным событием праздника впервые станет воздушный парад с участием 10 типов самолетов.

В прямом эфире ПАИ-live Игорь Сагал расскажет о подготовке воздушного парада, объяснит, откуда лучше всего наблюдать за полетами, поделится новостями из жизни крупного воинского подразделения региона. Вопросы врио замкомандира авиационного полка можно задать на странице ПАИ-live.