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Общество

Начался ПАИ-live с врио замкомандира Берлинского авиаполка (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Началась видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира - врио заместителя командира 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка Игорь Сагал.

 

1 июня одно из старейших подразделений ВВС России отметит 75 лет. В честь праздничной даты на территории части откроется выставка авиационной и наземной техники, главным событием праздника впервые станет воздушный парад с участием 10 типов самолетов.

В прямом эфире ПАИ-live Игорь Сагал расскажет о подготовке воздушного парада, объяснит, откуда лучше всего наблюдать за полетами, поделится новостями из жизни крупного воинского подразделения региона. Вопросы врио замкомандира авиационного полка можно задать на странице ПАИ-live.

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