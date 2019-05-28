Как отпразднуют в Пскове 75-летие Берлинского авиаполка: ПАИ-live с Игорем Сагалом

18:22, 28 мая 2019, ПАИ

28 мая гостем проекта ПАИ-live стал временно исполняющий обязанности заместителя командира 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка Игорь Сагал. Он рассказал о подготовке воздушного парада к 75-летию одного из старейших подразделений ВВС России, который состоится 1 июня, объяснил откуда лучше всего наблюдать за полетами, и поделился новостями из жизни воинского подразделения.

- Какие виды техники будут представлены на выставке, что нового увидят псковичи?

- Будут выставлены самолеты ИЛ-76, которые стоят у нас на вооружении, в различных вариантах применения. Также на выставке будут представлены выливные авиационные приборы, которые применяются при тушении пожаров. Люди смогут воочию увидеть эти устройства, понять, как выливается вода, тушатся пожары. Также будет выставлена наземная специальная техника ВДВ. Планируются, если получится, самолеты, которые стоят на вооружении не у нашего полка, но на вооружении ВТА — это «Руслан», знаменитый АН-124, и самолет АН-122 «Антей». Эти самолеты из Твери, их еще здесь нет, но планируется, что они будут.

Есть у военных объективные причины, по которым самолеты могут не прилететь сюда. Но в плане они стоят.

- «Антей» ведь уже бывал в Пскове.

- Да, «Антей» здесь когда-то приземлялся, но по служебной командировке. А для показа его никогда здесь не было.

- Он ведь остается самым большим транспортным самолетом или уже существуют больше?

- Из винтовых самолетов он остается самым большим. А так самым большим транспортным самолетом остается «Руслан».

- Насколько интерактивная будет эта выставка, куда можно будет залезть, что можно будет потрогать руками?

- В ИЛ-76-ом будут доступны для осмотра все кабины и грузовая кабина в трех вариантах применения. Желающие смогут подняться в кабину экипажа, сфотографироваться за штурвалом, на рабочем месте штурмана.

Если прилетит «Антей» там также можно будет зайти в кабину экипажа, посмотреть грузовую кабину, которая, конечно, намного больше, чем у ИЛ-76. Для жителей Пскова, которые были в наших самолетах, «Антей» покажется немного непривычным. Если для осмотра будет выставлен АН-124 «Руслан», то там будет доступна только грузовая кабина, потому что кабина экипажа будет, скорее всего, поднята.

- Будет ли на мероприятии человек, регулирующий потоки людей?

- Естественно, около каждого самолета будут стоять экипажи этих самолетов, 4-5 человек около самолета. В кабине также будет присутствовать человек и ему гости смогут задавать вопросы.

- Как родилась идея масштабного пролета самолетов?

- Наш праздник в таком масштабе вообще никогда не отмечали. Командование полка приняло решение отметить 74-летнюю годовщину именно в таком масштабе и объеме. Главное отличие этого праздника - он будет проходить не на плацу, как обычно, а прямо на аэродроме, где стоят самолеты. Под праздник будет выделена специальная рулежная дорожка и все будет проходить там.

Принято решение, раз так изменился формат праздника и все-таки это юбилейная годовщина, сделать такой воздушный парад - порадовать жителей и гостей города. Такого парада никогда не было у нас на праздниках, никогда не было в городе вообще. Будет порядка 10 типов самолетов пролетать над гостями. Открывать парад будет группа самолетов АН-2 с обозначением 75-ой годовщины - они будут выкладывать в воздухе цифру «75».

Планируется участие порядка 32 самолетов всего. Чтобы выложить «75» нужно определенное количество самолетов, наших самолетов не хватает, поэтому нам помогли наши братские полки из Рязани, Тулы и Томска.

- Когда начались первые репетиции?

- Первые репетиции прошли 27 мая. Сначала тренировались отдельно АН-2, потому что у них самая сложная задача. 27 мая прошла уже вся линейка самолетов.

На самом деле это очень сложная задача именно для самолетов АН-2 - у них нет такого мощного навигационного оборудования, какое стоит на самолетах ИЛ-76, АН-124, поэтому мероприятию предшествовала очень серьезная и большая подготовка. Сначала это все, естественно, отрабатывалось на земле: расставляли самолеты, чтобы экипажи смогли определить свое местоположение в воздушном строю. Может быть они какие-то для себя метки оставляли в кабинах для ориентации в воздухе, чтобы визуально можно было определить, правильно ли летит самолет.

Это кропотливая работа, экипажи самолетов АН-2 очень сильно постарались. Я думаю, что они порадуют своим воздушным строем гостей.

Между самолетами будет порядка 40 секунд. Наши ИЛ-76 полетят, перед десантированием будет небольшая трехминутная задержка. И потом через 40 секунд пошли самолеты АН-26, АН-12, ТУ-134, АН-72. Они просто летят строем, друг за другом. Перед ИЛ-76, когда «Руслан» пролетит уже, будет небольшая пауза, и пойдет тройка самолетов ИЛ-76, которые будут десантировать военных, с последующим показательным выступлением десантников. После приземления они вступают в «бой».

После этого сразу идет тройка ИЛ-76, которые будут сливать воду, раскрашенную в цвета флага России. В каждом самолете по 40 тонн воды. Ее будут выливать немного в стороне, естественно, чтобы не пугать гостей. Вода в самолетах будет находится в ВАП-ах [выливной авиационный прибор - ПАИ]. В воздухе мы будем гордиться нашим российским флагом.

Завершать мероприятие будет тройка ИЛ-76 большим воздушным салютом.

- Как лучше добраться до аэродрома?

- Доставка гостей будет осуществляться от нашего КПП - съезд с Крестовского шоссе (Военный городок). Там находится большая автомобильная стоянка. От неё будут постоянно курсировать порядка 10 автобусов до места проведения праздника на аэродроме. Практически непрерывно будут ходить автобусы.

На автобусе маршрута №4 можно будет доехать до микрорайона «Кресты». Городские власти пообещали организовать остановку 4-ки прямо на повороте возле въезда в военный городок — это будет дополнительная временная остановка. Люди выходят из автобуса №4 и сразу наша стоянка у КПП. И там уже наши автобусы, все желающие смогут без ограничений доехать до места проведения праздника.

- Расскажите, где бывают ваши коллеги-летчики, какие задачи выполняют за пределами региона и России?

- Экипажи нашего полка летают, в общем-то, по всему земному шару. Если посмотреть на глобус, то, наверное, нет такого места, где есть аэродромы, взлетные полосы, где не побывали наши экипажи и самолеты. Задачи выполняются совершенно разные: боевые, миротворческие, государственного уровня - спецзадачи. В каждом полку есть самолеты, принадлежащие к 224-му отряду. Именно эти самолеты со специально подготовленным экипажем выделяются для обеспечения визитов первых лиц государства. Конечно, первые лица летят в своих самолетах, а мы везем спецаппаратуру и машины.

- Выдвигаются ли из Пскова самолеты для участия в масштабных гражданских мероприятиях в другие регионы?

- Да. В прошлом году был юбилей [подразделения ВВС- ПАИ] в Иваново и наши экипажи выделялись для участия в воздушном параде.