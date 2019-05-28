Рекордное количество участников ожидается на предстоящей Псковской парусной регате

17:25, 28 мая 2019, ПАИ

С 11 по 17 июня на Псковском озере в Печорском районе состоится 16-я Псковская парусная регата, которая будет приурочена к 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, соревнования соберут в этом году рекордное количество участников.

28 мая на заседании оргкомитета в администрации Псковской области директор Псковской регаты Алексей Груненышев отметил, что поскольку два года назад регион принял Чемпионат мира, о регате теперь знают и за пределами России, а в стране Псковскую регату стабильно признают лучшей. Он поблагодарил администрацию региона за помощь в организации регаты.

По словам Алексея Груненышева в 2018 году в соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 9 стран. В этом году ожидаются участники из Латвии, Эстонии, Германии, Казахстана, а также регионов России.

Уже готов маршрут парусной регаты. Спортсмены стартуют от базы «Кривск» в сторону острова Семский, дальше - к острову Верхний, после этого им предстоит обойти приемный буй на реке Великой и вернутся в Кривск мимо Аноховой Губы. Регата займет 3 гоночных дня, соревнования в каждый из которых будут длится от 4 до 7 часов.

Яхтсмены сразятся в 16 классах. Международный уровень представят обладатели яхт «Оптимист». 16 июня около стен Псковского кремля в этом классе порядка 15 спортсменов поборются за кубок губернатора Псковской области. Кроме того, в регате примут участие и спортсмены кубка Европы и России на яхтах «Микро». Планируется, что на старт выйдут 15 лодок из 5 стран. В рамках Псковской регаты пройдут также два кубка России - в паралимпийском классе «2,4 метра» и в международном классе яхт «Звездный».

На яхтах «Зум 8», «Лазер», «Лазер-Радиал», «Лазер 4,7», «Кадет», «Луч», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «Ракета-270» состоятся межрегиональные детско-юношеские соревнования, а межрегиональные - среди крейсерских яхт «Четвертьтонник», «Open 800» и «Минитонник».

«Мы делаем ставку на детско-юношеский спорт. Дети приезжают не только из разных городов России, но и из разных стран. Псковские спортсмены также с нетерпением ждут старта регаты, чтобы принять в ней участие и набраться необходимого опыта», — подчеркнул Алексей Груненышев.

39-е Международные Ганзейские Дни Нового времени стартуют в Пскове 27 июня и пройдут до 30 июня. В середине мая на базе ПсковГУ состоялась Ганзейская научно-практическая конференция - первое мероприятие Ганзы-2019.