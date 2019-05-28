Кинопремьеры недели: «Годзилла 2», «Так сказал Чарли» и сиквел «Тайной жизни домашних животных»

13:16, 29 мая 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: сиквел новейшей «Годзиллы», байопик о Чарльзе Мэнсоне и продолжение истории о тайной жизни домашних животных от создателей «Гадкого я».

«Годзилла 2: Король монстров»

Обещанный еще в далеком 2014 году, практически сразу после первой части, сиквел истории про древнего рыхлого монстра по кличке Годзилла. Как известно, фильм Гарета Эдвардса («Изгой один: Звездные войны. Истории») знакомил (в который раз) зрителей с могучим существом и рассказывал, по большей части, о том, что человечеству не суждено обуздать природу, как ни старайся. А вот «Годзилла 2» — это уже полноценный, масштабный и эпичный турнир по реслингу. Землян по порядку начинают кошмарить: назойливая огромная бабочка Мотра, птеродактиль Родан и что-то вроде громадного трёхглавого змея, словно из Мордора, - Кинг Гидора. Годзилла, как истинный секьюрити человечества, встает на задние лапы и начинает разминать косточки, чтобы восстановить природный баланс.

Эдвардса в сиквеле сменил сценарист Майкл Догерти, работавший когда-то над экранизациями «Людей Икс», а «Годзилла 2» - можно сказать, его первый большой и серьезный проект. Наблюдать неравный монстро-файтинг (поскольку, видимо, делать им здесь больше нечего) будут Вера Фармига, Кайл Чандлер, Кэн Ватанабэ и выписанная из «Очень странных дел» молодая и подающая надежды Милли Бобби Браун.

В прокате с 30 мая.

«Так сказал Чарли»

Мэри Хэррон, режиссер культовой классики «Американский психопат» после череды сериалов берется за болезненную для США тему - Чарльза Мэнсона и его секту «Семья». Режиссер размышляет о методе одержимого маньяка, с помощью которого он лихо рекрутировал молодых девушек и после заставлял их совершать ужасные преступления. Хэррон рассказывает историю через аспиранта, который пишет работу об этих самых убийствах, а поэтому вынужденно приходит к трем девушкам из секты, отбывающих пожизненное.

В роли Мэнсона - Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона»), а среди девушек можно обнаружить обаятельную Ханну Мюррэй из «Игры престолов». Впрочем, полу-звездный состав, довольно щепетильная история и, вроде как, достоверно переданная атмосфера 1969-х, не оказали достаточного эффекта на жюри 75-го Венецианского кинофестиваля. Поэтому - лишь номинация на лучший фильм в секции «Венецианские горизонты».

В прокате с 30 мая.

«Тайная жизнь домашних животных 2»

Создателей мультипликационный франшизы «Гадкий я» Криса Рено и Джонатана дель Валя вместе со студией Illumination все не отпускает, поэтому в прокат выходит продолжение истории о том, чем же на самом деле живут домашние питомцы. Поскольку, в первый раз, видимо, не разобрались.

На первый взгляд - все те же морды, все те же гэги, но на деле - режиссеры на этот раз уходят с головой в смыслы существования песиков, котиков, кроликов и других пушистых, вскрывают их внутренние «личности» и пытаются уловить, насколько сильна их дружба с человеком.

Традиционно: отличная графика, милое зверьё всех видов и прекрасный юмор, от которого будет в восторге любой ребенок. А может даже и взрослый.

В прокате с 30 мая.