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Общество

Началось проектирование газовой котельной в Острове-3

Началось проектирование новой газовой котельной в Острове-3. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. 

По его словам, уже сформирован и передан в муниципальную собственность участок, на котором разместится котельная. К её проектированию уже приступил Газпром, выданы техусловия. Сейчас идёт работа по определению концессионера, готовятся документы для заключения концессионного соглашения для строительства котельной. 

Также Сергей Грахов рассказал, что в Острове-3 проведено обследование коммунальных сетей. Так, реконструкция всех сетей городка обойдётся примерно 1,2 млрд рублей, ремонт жилого фонда - в 650 млн рублей.

Сергей Грахов добавил, что этот вопрос поднимался в правительстве РФ, в том числе губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Кабинет министров рекомендовал передать Псковской области объекты жилого фонда, не затрагивая военную инфраструктуру.

Ранее, согласно достигнутой договоренности между главой региона и руководством министерства обороны РФ, на местной котельной отремонтировали два котла, а в жилом фонде поменяли внутридомовые инженерные сети с целью дальнейшей передачи объектов ЖКХ в собственность муниципалитета. 

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