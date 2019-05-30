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Общество

Осенью в Росии начнётся обязательная регистрация дронов

Беспилотные летательные аппараты весом от 250 г до 30 кг придётся регистрировать. Такое постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет газета «Известия» со ссылкой на аппарат правительства.

Законопроект разработал Минтранс. В документе указано, что владельцы дронов будут обязаны предоставлять информацию в Росавиацию в течение 10 дней после покупки аппарата. Для постановки дрона на учет потребуются паспортные данные, наименование модели, ее серийный номер, а также сведения о количестве двигателей и максимальной взлетной массе.

Подать заявление на регистрацию можно будет по почте, через портал госуслуг или с помощью специального ресурса Росавиации.

Закон вступит в силу осенью 2019 года. При этом нововведение не коснется дронов, ввозимых в Россию иностранцами для участия в различных соревнованиях.

В 2018 году поступило более 50 тысяч заявок на использование воздушного пространства дронами. В 60% случаях речь шла о применении беспилотников в видеосъемке, а также для мониторинга инфраструктурных объектов и в сельском хозяйстве.

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