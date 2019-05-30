«Женский» долг по алиментам в Псковской области приблизился к 280 млн рублей

10:23, 30 мая 2019, ПАИ

Жительницы Псковской области задолжали по алиментам порядка 280 млн рублей. Об этом в прямом эфире проекта ПАИ-live 30 мая сообщила заместитель главного судебного пристава Псковской области Елена Елисеева, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она также составила портрет алиментщицы в регионе – обычно это женщина 37 лет. Средняя сумма задолженности составляет 270 тысяч рублей. Всего в Псковской области 244 исполнительных производства, по которым должниками являются женщины.

По словам Елены Елисеевой, должниками по алиментам бывают и мужчины, и женщины. Среднестатистический неплательщик алиментов в регионе - мужчина 38 лет, часть из них имеют работу и имущество, часть - нет. Средняя задолженность по алиментам равна 227 тысячам рублей. Мужчины-алиментщики в Псковской области задолжали порядка 795 млн рублей.