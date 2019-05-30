Количество неплательщиков алиментов сокращается в Псковской области

09:56, 30 мая 2019, ПАИ

В Псковской области отмечено сокращение числа неплательщиков алиментов. Если в 2013 году из было 5,5 тысяч, то в этом – на тысячу меньше. Об этом сообщила заместитель главного судебного пристава Псковской области Елена Елисеева в прямом эфире проекта ПАИ-live 30 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Елисеева отметила, что результат дают принимаемые меры, среди наиболее эффективных она назвала административное воздействие, то есть судебный пристав имеет право привлечь к административной ответственности неплательщика, может ограничить в праве управления транспортным средством, ограничить в выезде за рубеж, взыскать долги с заработков.

«Каждая мера по-своему хороша. Для кого-то действенна меры по запрету на выезд, кто-то боится остаться без водительских прав, и это людей побуждает ускориться и выплатить долг», - подчеркнула гостья эфира.