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Политика

Эксперимент по раздельному сбору мусора начнется в Пскове и Великих Луках до конца 2019 года

До конца 2019 года в Пскове и Великих Луках начнется полномасштабный эксперимент по раздельному сбору твердых бытовых отходов. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов в ходе сессии Псковского областного Собрания 30 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Грахова, региональный оператор по обращению с ТКО может ввести бонусы для тех людей, которые занимаются раздельным сбором мусора в регионе.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ считает, что в первую очередь к раздельному сбору мусора должны быть готовы сами жители Псковской области. По мнению Сергея Грахова, псковичи должны иметь у себя дома как минимум два ведра: чтобы складывать пищевые и непищевые отходы. Он добавил, что вопрос по организации раздельного сбора мусора сейчас прорабатывается на уровне правительства РФ. При этом, как отметил Сергей Грахов, эту работу необходимо «параллелить» с повышением экологической грамотности населения, чтобы «было не чуждым иметь дома два ведра или два пакета».

«У нас есть четко установленный норматив, люди платят. Правительство прорабатывает вопро: как можно ввести дифференцированную плату», - заключил Сергей Грахов.

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