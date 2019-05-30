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Экономика

Крупногабаритные отходы входят в норматив накопления ТКО - Сергей Грахов

Крупногабаритные отходы входят в установленный норматив накопления ТКО, заявил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, вопросом заинтересовался депутат Валерий Василевский. Он отметил, что от жителей Усвятского района поступило обращение, в котором указана цена за вывоз крупногабаритных отходов 700 рублей, при этом собственник должен самостоятельно подготовить их к транспортировке. «Это дорого, в итоге их грузят на трактор и отвозят в лес. Откуда такой тариф?» - спросил парламентарий.

Сергей Грахов заявил, что это неверная информация. Он пояснил, что человек может спокойно выставить диван, и региональный оператор или перевозчик обязан его забрать и увезти по месту назначения. «Для какой цели человек нанимает трактор, я не знаю», - сказал Сергей Грахов. Он также заверил, что, если выяснится, что какой-либо перевозчик отказался оказать эту услуг, к нему будут приняты меры.

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