Крупногабаритные отходы входят в норматив накопления ТКО - Сергей Грахов

12:59, 30 мая 2019, ПАИ

Крупногабаритные отходы входят в установленный норматив накопления ТКО, заявил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, вопросом заинтересовался депутат Валерий Василевский. Он отметил, что от жителей Усвятского района поступило обращение, в котором указана цена за вывоз крупногабаритных отходов 700 рублей, при этом собственник должен самостоятельно подготовить их к транспортировке. «Это дорого, в итоге их грузят на трактор и отвозят в лес. Откуда такой тариф?» - спросил парламентарий.

Сергей Грахов заявил, что это неверная информация. Он пояснил, что человек может спокойно выставить диван, и региональный оператор или перевозчик обязан его забрать и увезти по месту назначения. «Для какой цели человек нанимает трактор, я не знаю», - сказал Сергей Грахов. Он также заверил, что, если выяснится, что какой-либо перевозчик отказался оказать эту услуг, к нему будут приняты меры.