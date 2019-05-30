Александр Котов: Работа облсобрания и губернатора выстроена достаточно эффективно

16:09, 30 мая 2019, ПАИ

Работа Псковского областного Собрания и губернатора Михаила Ведерникова выстроена достаточно эффективно, заявил спикер регионального парламента Александр Котов. Так он прокомментировал отчет главы региона о деятельности областной администрации в 2018 году на 33-й сессии Собрания 30 мая, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов поблагодарил Михаила Ведерникова за работу с региональным парламентом и напомнил, что, в частности, совместными усилиями удалось проиндексировать меры социальной поддержки. Александр Котов заметил, что в преддверии отчета глава региона проводил встречу с депутатами всех фракций, и выразил надежду, что сегодня парламентарии получили ответы на все свои вопросы. Он подчеркнул, что диалог с губернатором депутаты могут вести постоянно, и такая работа будет на пользу и органам исполнительной власти, и законодателям, и, самое главное, жителям Псковской области.

Комментируя итоги 2018 года, Александр Котов напомнил, что в прошлом году в регионе наблюдалось увеличение сельскохозяйственного производства почти на 35%, по этому показателю Псковская область по-прежнему в числе лидеров на Северо-Западе. Также он отметил рост промышленного производства и привлечение внебюджетных средств, что является личной заслугой губернатора и митрополита Псковского и Порховского Тихона. «Спасибо ему большое», - добавил Александр Котов. Он рассчитывает, что эти деньги будут использованы эффективно, и в течение ближайших 5 лет псковичи увидят, как преобразились достопримечательности региона, памятники истории и культуры.

Спикер регионального парламента согласился, что есть ряд проблем, над которыми надо работать в первую очередь – демография, уровень доходов населения, вопросы в здравоохранении, дороги. Отдельно он выделил долги муниципалитетов по потребляемым жилищно-коммунальным ресурсам. По мнению председателя ПОС, нужно совместными усилиями искать выход.

Александр Котов поблагодарил Михаила Ведерникова за конструктивную работу с Собранием, за работу органов исполнительной власти с региональным парламентом и выразил надежду, что взаимодействие продолжится и удастся найти пути решения проблем, которые стоят перед Псковской областью.